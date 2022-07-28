На Рівненщині чоловік вбив сусідського кота, бо той з’їв рибу

На Рівненщині чоловік вбив сусідського кота, бо той з’їв рибу
Мешканець Рівненського району постане перед судом за обвинуваченням у вбивстві сусідського кота.

За скоєне обвинуваченому, який шкодує про такий вчинок, може загрожувати обмеження або позбавлення волі на строк від двох до трьох років, повідомляє пресслужба Нацполіції Рівненщини.

До поліції звернулася жителька села Дорогобуж колишнього Гощанського району, що на її очах сусід забив кота. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 51-річний чоловік, побачивши кота 29-річної сусідки, в її присутності вхопив тварину за шкіру та почав бити головою об асфальт. Від отриманих травм чотирилапий загинув.

За фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі та вчинене з хуліганських мотивів, слідчі ВП № 5 (смт Гоща) повідомили зловмиснику про підозру.

Підозрюваний пояснив, що незадовго до події сусідський кіт украв копчену скумбрію, яку він купив та поклав на веранді.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за погодження із Гощанським відділом Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за частиною 1 статті 299 КК України.

Яке покарання нестиме обвинувачений — тепер вирішуватимуть представники Феміди.

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Теги: поліція, Рівненщина
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