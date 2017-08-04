На обличчя дідуся на Волині впала працююча бензопила
Сьогодні, 18:26
У селі Журавець Затурцівської громади на Волині трапилася надзвичайна подія.
Про це пише інформаційне агентство Волинські новини.
За інформацією видання, 69-річний чоловік щось відрізав бензопилою над головою, але не втримав її і вона впала йому на обличчя.
У КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що в постраждалого – різані рани обличчя.
Його госпіталізували в обласну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише інформаційне агентство Волинські новини.
За інформацією видання, 69-річний чоловік щось відрізав бензопилою над головою, але не втримав її і вона впала йому на обличчя.
У КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що в постраждалого – різані рани обличчя.
Його госпіталізували в обласну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві солдат напідпитку розстріляв двох бійців ЗСУ
Сьогодні, 19:18
Ляльки-мотанки волинянки представлені в артгалереях Японії. ФОТО
Сьогодні, 18:41
На обличчя дідуся на Волині впала працююча бензопила
Сьогодні, 18:26
Поблизу Луцька пожежа охопила пів гектара
Сьогодні, 18:18
У Луцьку екстрені служби запобігли самогубству
Сьогодні, 18:01
Медіа