На обличчя дідуся на Волині впала працююча бензопила





Про це пише інформаційне агентство



За інформацією видання, 69-річний чоловік щось відрізав бензопилою над головою, але не втримав її і вона впала йому на обличчя.



У КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що в постраждалого – різані рани обличчя.



Його госпіталізували в обласну лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Журавець Затурцівської громади на Волині трапилася надзвичайна подія.Про це пише інформаційне агентство Волинські новини За інформацією видання, 69-річний чоловік щось відрізав бензопилою над головою, але не втримав її і вона впала йому на обличчя.У КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що в постраждалого – різані рани обличчя.Його госпіталізували в обласну лікарню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію