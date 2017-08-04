На обличчя дідуся на Волині впала працююча бензопила

На обличчя дідуся на Волині впала працююча бензопила
У селі Журавець Затурцівської громади на Волині трапилася надзвичайна подія.

Про це пише інформаційне агентство Волинські новини.

За інформацією видання, 69-річний чоловік щось відрізав бензопилою над головою, але не втримав її і вона впала йому на обличчя.

У КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що в постраждалого – різані рани обличчя.

Його госпіталізували в обласну лікарню.

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Теги: НП, Волинь
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