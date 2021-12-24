У Луцьку екстрені служби запобігли самогубству
Сьогодні, 18:01
Завдяки професійним та злагодженим діям представників екстрених служб у Луцьку вдалося запобігти спробі суїциду.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Близько обіду сьогодні, 3 жовтня, на проспекті Соборності в обласному центрі Волині жінка намагалася вкоротити собі віку.
На місце події оперативно прибули поліція, медики, рятувальники. На щастя, завдяки професійним діям екстрених служб трагедії вдалося запобігти.
У пресслужбі ГУ ДСНС у Волинській області підтвердили, що їхні представники виїздили на місце події.
Деталі події - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Близько обіду сьогодні, 3 жовтня, на проспекті Соборності в обласному центрі Волині жінка намагалася вкоротити собі віку.
На місце події оперативно прибули поліція, медики, рятувальники. На щастя, завдяки професійним діям екстрених служб трагедії вдалося запобігти.
У пресслужбі ГУ ДСНС у Волинській області підтвердили, що їхні представники виїздили на місце події.
Деталі події - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На обличчя дідуся на Волині впала працююча бензопила
Сьогодні, 18:26
Поблизу Луцька пожежа охопила пів гектара
Сьогодні, 18:18
У Луцьку екстрені служби запобігли самогубству
Сьогодні, 18:01
Медіа