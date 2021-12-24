У Луцьку екстрені служби запобігли самогубству

У Луцьку екстрені служби запобігли самогубству
Завдяки професійним та злагодженим діям представників екстрених служб у Луцьку вдалося запобігти спробі суїциду.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Близько обіду сьогодні, 3 жовтня, на проспекті Соборності в обласному центрі Волині жінка намагалася вкоротити собі віку.

На місце події оперативно прибули поліція, медики, рятувальники. На щастя, завдяки професійним діям екстрених служб трагедії вдалося запобігти.

У пресслужбі ГУ ДСНС у Волинській області підтвердили, що їхні представники виїздили на місце події.

Деталі події - згодом.

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Теги: самогубство, Луцьк
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