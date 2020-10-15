Одноденний тендер у Ковелі виграла мама депутата

Одноденний тендер у Ковелі виграла мама депутата
Ковельська мерія впродовж дня оголосила і провела тендер на монтаж кондиціонера, який виграла 85-річна мама депутата міськради.

Про це повідомляє Ковель Медіа.

За даними сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro, єдиним учасником і переможцем тендеру з монтажу кондиціонера стала 85-річна ковельчанка Любов Клімук, яка зареєстрована приватною підприємицею. Основний вид її діяльності – це ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування. На початку 2021 року вона виграла тендер з надання послуг вебхостингу для розміщення сайту Ковельської міської ради за майже 10 тисяч гривень. Цього разу, монтаж кондиціонера вартує 5 тисяч гривень.

Незважаючи на свій поважний вік, Любов Клімук активно приймає участь у тендерах. Як зазначає сайт аналітики відкритих даних Clarity Project, підприємиця за останні чотири з половиною роки була учасницею у 417 закупівлях і скрізь перемогла. Нею підписано договорів на загальну суму 2,89 млн гривень, найбільше – з Ковельським МТМО на 1,1 млн грн, а також управлінням освіти та виконавчим комітетом міської ради – відповідно 316,8 тис грн та 310,5 тис грн.

Любов Клімук є мамою депутата Ковельської міської ради, голови депутатської фракції партії «Слуга народу», першого кандидата на виборах у місцевому списку від цієї політичної сили Вадима Клімука. У попередній каденції він був депутатом міськради від «Об’єднання «Самопоміч», а до того – членом політичної партії «Сильна Україна».

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Теги: тендер, гроші
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