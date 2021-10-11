З'їхав у кювет та перекинувся: судили волинянина, який п'яним скоїв смертельну аварію
Сьогодні, 12:30
Волинянин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, втрапив за ґрати.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя селища Голоби Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Удень 9 вересня 2022 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «Volkswagen Transporter», у селі Дарівка Ковельського району не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, допустив перекидання авто та його зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем.
У результаті ДТП 33-річний пасажир його автівки отримав травми, від яких згодом помер у лікарні.
Суд призначив водію покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на шість років права керувати транспортними засобами.
Його одразу взяли під варту в залі суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя селища Голоби Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Удень 9 вересня 2022 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «Volkswagen Transporter», у селі Дарівка Ковельського району не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, допустив перекидання авто та його зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем.
У результаті ДТП 33-річний пасажир його автівки отримав травми, від яких згодом помер у лікарні.
Суд призначив водію покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на шість років права керувати транспортними засобами.
Його одразу взяли під варту в залі суду.
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