З'їхав у кювет та перекинувся: судили волинянина, який п'яним скоїв смертельну аварію

З'їхав у кювет та перекинувся: судили волинянина, який п'яним скоїв смертельну аварію
Волинянин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, втрапив за ґрати.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 32-річного жителя селища Голоби Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп`яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Удень 9 вересня 2022 року нетверезий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля «Volkswagen Transporter», у селі Дарівка Ковельського району не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, допустив перекидання авто та його зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем.

У результаті ДТП 33-річний пасажир його автівки отримав травми, від яких згодом помер у лікарні.

Суд призначив водію покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на шість років права керувати транспортними засобами.

Його одразу взяли під варту в залі суду.





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Теги: Волинь, аварія, смерть, пасажир
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