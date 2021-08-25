Семеро школярів-волинян отримуватимуть стипендію президента України

Семеро школярів-волинян отримуватимуть стипендію президента України
За підсумками фінального туру Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук семеро волинян отримуватимуть стипендію президента України.

Загалом до участі у конкурсі-захисті було подано понад 60 науково-дослідницьких робіт від учнів з Волині, розповіла Суспільному методистка обласної Малої академії наук Олена Бурбела.

Цьогорічними переможцями стали:

Богдана Біла, учениця луцького ліцею №14 імені Василя Сухомлинського, секція "Охорона здоров’я" (Керівник – Тетяна Шевчук, доцент Волинського Національного університету імені Лесі Українки, керівниця секції Волинської МАН);

Анна Германюк, учениця 11 класу луцький ліцей № 21 імені Михайла кравчук, секція "Польська мова" (Керівник – Андрій Чуй, викладач ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);

Софія Дудич, учениця 10 класу луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради, секція "Технологія переробки продукції тваринництва та ветеринарна медицина" (керівник – Сергій Теплюк, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);

Олена Дудкевич, учениця 11 класу Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, секція "Загальна біологія" (керівник – Лариса Коцун, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції ліцею);

Яна Кошелюк, учениця луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука, секція "Біологія людини" (керівник – Галина Ягенська, кандидат педагогічних наук, доцент Волинського інститут післядипломної педагогічної освіти, вчитель ліцею);

Анастасія Романюк, учениця луцького ліцею № 27, секція "Правознавство" (Керівник – Алла Гороть, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);

Мілана Семенюк, учениця ліцею № 1 селища Ратне імені В. Газіна секція "Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі" (Керівники – Микола Федонюк, доцент Луцького національного технічного університету, керівник секцій Волинської МАН, Марія Кошелюк, вчитель ліцею).
Семеро школярів-волинян отримуватимуть стипендію президента України

Дітям-переможцям конкурсу захисту наукових робіт щомісяця протягом року виплачуватимуть президентську стипендію, починаючи з 1 вересня 2023 року до 1 вересня 2024 року. Зі слів Олени Бурбели, торік президентські стипендії були понад дві з половиною тисячі гривень.

У 2022 році троє учнів, учасників конкурсу-захисту наукових робіт від Малої академії наук з Волині були стипендіатами президента України.

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Теги: Волиняни, школярі, стипендія, президент
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