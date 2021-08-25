Семеро школярів-волинян отримуватимуть стипендію президента України





Загалом до участі у конкурсі-захисті було подано понад 60 науково-дослідницьких робіт від учнів з Волині, розповіла Олена Бурбела.



Цьогорічними переможцями стали:



Богдана Біла, учениця луцького ліцею №14 імені Василя Сухомлинського, секція "Охорона здоров’я" (Керівник – Тетяна Шевчук, доцент Волинського Національного університету імені Лесі Українки, керівниця секції Волинської МАН);



Анна Германюк, учениця 11 класу луцький ліцей № 21 імені Михайла кравчук, секція "Польська мова" (Керівник – Андрій Чуй, викладач ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);



Софія Дудич, учениця 10 класу луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради, секція "Технологія переробки продукції тваринництва та ветеринарна медицина" (керівник – Сергій Теплюк, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);



Олена Дудкевич, учениця 11 класу Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, секція "Загальна біологія" (керівник – Лариса Коцун, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції ліцею);



Яна Кошелюк, учениця луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука, секція "Біологія людини" (керівник – Галина Ягенська, кандидат педагогічних наук, доцент Волинського інститут післядипломної педагогічної освіти, вчитель ліцею);



Анастасія Романюк, учениця луцького ліцею № 27, секція "Правознавство" (Керівник – Алла Гороть, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);



Мілана Семенюк, учениця ліцею № 1 селища Ратне імені В. Газіна секція "Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі" (Керівники – Микола Федонюк, доцент Луцького національного технічного університету, керівник секцій Волинської МАН, Марія Кошелюк, вчитель ліцею).



Дітям-переможцям конкурсу захисту наукових робіт щомісяця протягом року виплачуватимуть президентську стипендію, починаючи з 1 вересня 2023 року до 1 вересня 2024 року. Зі слів Олени Бурбели, торік президентські стипендії були понад дві з половиною тисячі гривень.



У 2022 році троє учнів, учасників конкурсу-захисту наукових робіт від Малої академії наук з Волині були стипендіатами президента України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підсумками фінального туру Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук семеро волинян отримуватимуть стипендію президента України.Загалом до участі у конкурсі-захисті було подано понад 60 науково-дослідницьких робіт від учнів з Волині, розповіла Суспільному методистка обласної Малої академії наук, учениця луцького ліцею №14 імені Василя Сухомлинського, секція "Охорона здоров’я" (Керівник –, доцент Волинського Національного університету імені Лесі Українки, керівниця секції Волинської МАН);, учениця 11 класу луцький ліцей № 21 імені Михайла кравчук, секція "Польська мова" (Керівник –, викладач ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);, учениця 10 класу луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради, секція "Технологія переробки продукції тваринництва та ветеринарна медицина" (керівник –, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);, учениця 11 класу Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, секція "Загальна біологія" (керівник – Лариса Коцун, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції ліцею);, учениця луцького ліцею №21 імені Михайла Кравчука, секція "Біологія людини" (керівник – Галина Ягенська, кандидат педагогічних наук, доцент Волинського інститут післядипломної педагогічної освіти, вчитель ліцею);, учениця луцького ліцею № 27, секція "Правознавство" (Керівник –, доцент ВНУ імені Лесі Українки, керівник секції Волинської МАН);, учениця ліцею № 1 селища Ратне імені В. Газіна секція "Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі" (Керівники –, доцент Луцького національного технічного університету, керівник секцій Волинської МАН,, вчитель ліцею).Дітям-переможцям конкурсу захисту наукових робіт щомісяця протягом року виплачуватимуть президентську стипендію, починаючи з 1 вересня 2023 року до 1 вересня 2024 року. Зі слів Олени Бурбели, торік президентські стипендії були понад дві з половиною тисячі гривень.У 2022 році троє учнів, учасників конкурсу-захисту наукових робіт від Малої академії наук з Волині були стипендіатами президента України.

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