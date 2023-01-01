У Луцьку на парковці 19-річний водій кілька разів в'їхав в чуже авто і втік. ВІДЕО

На парковці у Луцьку водій кілька разів в'їхав у припарковане авто та залишив місце події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями охоронцям порядку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Кравчука. На місці події заявник розповів, що помітив на своєму авто марки Cadillac пошкодження лакофарбового покриття, тому одразу ж переглянув камери спостереження. На відео було видно, як керманич автомобіля Renault під час руху заднім ходом кілька разів здійснив наїзд на його автомобіль, що був припаркований поруч.Поліцейським вдалося встановити винуватця події, ним виявився 19-річний громадянин. На нього інспектори склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічного пошкодження транспорту) та ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП.