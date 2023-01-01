На Волині вночі горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 02:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Лище Луцького району.



На місці події працювали рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк. О 03:49 вони ліквідували загорання.



Причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вночі, 3 жовтня, горіла господарська споруда.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 02:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Лище Луцького району.На місці події працювали рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк. О 03:49 вони ліквідували загорання.Причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.

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