На Волині вночі горіла господарська споруда

На Волині вночі горіла господарська споруда
На Волині вночі, 3 жовтня, горіла господарська споруда.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 02:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Лище Луцького району.

На місці події працювали рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк. О 03:49 вони ліквідували загорання.

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
На Волині вночі горіла господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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