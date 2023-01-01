На Волині вночі горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:30
На Волині вночі, 3 жовтня, горіла господарська споруда.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 02:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Лище Луцького району.
На місці події працювали рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк. О 03:49 вони ліквідували загорання.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 02:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Лище Луцького району.
На місці події працювали рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк. О 03:49 вони ліквідували загорання.
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановлених осіб.
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