В боротьбі – з перших днів війни: на фронті загинув боєць ОЗСП «Любарт» Дмитро Ботан

В боротьбі – з перших днів війни: на фронті загинув боєць ОЗСП «Любарт» Дмитро Ботан
Звільняючи українські землі від російських окупантів, загинув боєць окремого загону спеціального призначення «Любарт» Дмитро Ботан.

Про це повідомили на сторінці спецпідрозділу.

"В боях за визволення української землі загинув боєць «Любарта» Дмитро Ботан («Брат»). Рівнянин, сімʼянин і зразковий солдат, в боротьбі з перших днів війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ході операції зі звільнення української землі на одній з важких ділянок фронту 14 серпня героїчно загинули 4 бійці «Любарта»: Роман «Ворон» Кужель, Вадим «Аркан» Бельський, Ігор «Джокер» Стасюк, Руслан «Бєлий» Карпюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким усіх загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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