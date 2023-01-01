В боротьбі – з перших днів війни: на фронті загинув боєць ОЗСП «Любарт» Дмитро Ботан

Дмитро Ботан.



Про це повідомили на



"В боях за визволення української землі загинув боєць «Любарта» Дмитро Ботан («Брат»). Рівнянин, сімʼянин і зразковий солдат, в боротьбі з перших днів війни", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що в ході операції зі звільнення української землі на одній з важких ділянок фронту Роман «Ворон» Кужель, Вадим «Аркан» Бельський, Ігор «Джокер» Стасюк, Руслан «Бєлий» Карпюк.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким усіх загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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