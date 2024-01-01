На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво

На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво
Вихованці Центру музично-естетичної освіти школярів у Берестечку на Волині вирішили підтримати військових творчо та креативно.

Для дітлахів організували майстер-клас з розпису імбирного печива для ЗСУ, повідомляє у фейсбуці Берестечківсська громада.

Медово-імбирне печиво керівник студії «Дивосвіт» Ганна Бойко спекла завчасно, а дітки залюбки взяли участь у творчому заході.
На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво
На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво

Окрім того, що навчилися правильно декорувати печиво глазур'ю (та ще й наїлися її досхочу), отримали безліч цікавих вражень. Частину виробів діти забрали додому, а іншу - залишили для наших захисників. Смаколики обов'язково передадуть на фронт.
На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво

Нагадаємо, найцінніший подарунок, найпрестижніший диплом часу війни зробили воїни ЗСУ учням класу гітари Рожищенської музичної школи на Волині – передали стяг свого батальйону.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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