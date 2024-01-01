На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво





Для дітлахів організували майстер-клас з розпису імбирного печива для ЗСУ, повідомляє у фейсбуці Берестечківсська громада.



Медово-імбирне печиво керівник студії «Дивосвіт» Ганна Бойко спекла завчасно, а дітки залюбки взяли участь у творчому заході.



Окрім того, що навчилися правильно декорувати печиво глазур'ю (та ще й наїлися її досхочу), отримали безліч цікавих вражень. Частину виробів діти забрали додому, а іншу - залишили для наших захисників. Смаколики обов'язково передадуть на фронт.



Нагадаємо, найцінніший подарунок, найпрестижніший диплом часу війни зробили воїни ЗСУ учням класу гітари Рожищенської музичної школи на Волині – передали стяг свого батальйону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованці Центру музично-естетичної освіти школярів у Берестечку на Волині вирішили підтримати військових творчо та креативно.Для дітлахів організували майстер-клас з розпису імбирного печива для ЗСУ, повідомляє у фейсбуці Берестечківсська громада.Медово-імбирне печиво керівник студії «Дивосвіт»спекла завчасно, а дітки залюбки взяли участь у творчому заході.Окрім того, що навчилися правильно декорувати печиво глазур'ю (та ще й наїлися її досхочу), отримали безліч цікавих вражень. Частину виробів діти забрали додому, а іншу - залишили для наших захисників. Смаколики обов'язково передадуть на фронт.Нагадаємо, найцінніший подарунок, найпрестижніший диплом часу війниучням класу гітари Рожищенської музичної школи на Волині – передали стяг свого батальйону.

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