На Волині діти розмалювали для військових імбирне печиво
Сьогодні, 18:48
Вихованці Центру музично-естетичної освіти школярів у Берестечку на Волині вирішили підтримати військових творчо та креативно.
Для дітлахів організували майстер-клас з розпису імбирного печива для ЗСУ, повідомляє у фейсбуці Берестечківсська громада.
Медово-імбирне печиво керівник студії «Дивосвіт» Ганна Бойко спекла завчасно, а дітки залюбки взяли участь у творчому заході.
Окрім того, що навчилися правильно декорувати печиво глазур'ю (та ще й наїлися її досхочу), отримали безліч цікавих вражень. Частину виробів діти забрали додому, а іншу - залишили для наших захисників. Смаколики обов'язково передадуть на фронт.
Нагадаємо, найцінніший подарунок, найпрестижніший диплом часу війни зробили воїни ЗСУ учням класу гітари Рожищенської музичної школи на Волині – передали стяг свого батальйону.
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Для дітлахів організували майстер-клас з розпису імбирного печива для ЗСУ, повідомляє у фейсбуці Берестечківсська громада.
Медово-імбирне печиво керівник студії «Дивосвіт» Ганна Бойко спекла завчасно, а дітки залюбки взяли участь у творчому заході.
Окрім того, що навчилися правильно декорувати печиво глазур'ю (та ще й наїлися її досхочу), отримали безліч цікавих вражень. Частину виробів діти забрали додому, а іншу - залишили для наших захисників. Смаколики обов'язково передадуть на фронт.
Нагадаємо, найцінніший подарунок, найпрестижніший диплом часу війни зробили воїни ЗСУ учням класу гітари Рожищенської музичної школи на Волині – передали стяг свого батальйону.
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