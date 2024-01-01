Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 3-5° морозу.



В області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг Вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° морозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 3-5° морозу.В області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг Вдень без опадів. Ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° морозу.

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