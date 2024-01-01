У Луцьку діти з особливими потребами виступали разом із відомими артистами
Сьогодні, 17:57
У рамках фестивалю любові та добра у Луцьку діти з особливими потребами виступили разом з відомими артистами.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Вчора діти з особливими потребами виступили на одній сцені з відомими артистами. Захід відбувся до Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна, аби показати, що діти та молодь з інвалідністю талановиті, відкриті для спілкування і їм важливо відчувати підтримку.
Благодійний фестиваль «Зірки і діти» організували представники благодійного фонду «Маленькі перемоги» та ВОГО «Даун-синдром» у Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Вчора діти з особливими потребами виступили на одній сцені з відомими артистами. Захід відбувся до Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна, аби показати, що діти та молодь з інвалідністю талановиті, відкриті для спілкування і їм важливо відчувати підтримку.
Благодійний фестиваль «Зірки і діти» організували представники благодійного фонду «Маленькі перемоги» та ВОГО «Даун-синдром» у Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка.
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