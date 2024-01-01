У Луцьку діти з особливими потребами виступали разом із відомими артистами

У рамках фестивалю любові та добра у Луцьку діти з особливими потребами виступили разом з відомими артистами.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Вчора діти з особливими потребами виступили на одній сцені з відомими артистами. Захід відбувся до Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна, аби показати, що, відкриті для спілкування і їм важливо відчувати підтримку.Благодійний фестиваль «Зірки і діти» організували представники благодійного фонду «Маленькі перемоги» та ВОГО «Даун-синдром» у Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка.