Українцям світло повернуть протягом доби, - Шмигаль

російської атаки на українську енергосистему, потрібна доба.



Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише



Він зазначив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти української енергетики. Уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС.



"Ключове зараз — енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - додав Шмигаль.



Глава уряду анонсував, що світло повертатимуть у три етапи:



- спочатку будуть заживлювати критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);

- на другому етапі буде заживлення населення;

- на третьому — заживлюватимуть промисловість.



"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. "Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі", - резюмував очільник Кабміну.



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