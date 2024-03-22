Українцям світло повернуть протягом доби, - Шмигаль

Українцям світло повернуть протягом доби, - Шмигаль
Для того аби заживити усіх побутових споживачів, знеструмлених внаслідок російської атаки на українську енергосистему, потрібна доба.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Українська правда.

Він зазначив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти української енергетики. Уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС.

"Ключове зараз — енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - додав Шмигаль.

Глава уряду анонсував, що світло повертатимуть у три етапи:

- спочатку будуть заживлювати критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);
- на другому етапі буде заживлення населення;
- на третьому — заживлюватимуть промисловість.

"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. "Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі", - резюмував очільник Кабміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українцям світло повернуть протягом доби, - Шмигаль
Сьогодні, 18:43
На Волині розкрили деталі проходження НМТ-2024
Сьогодні, 18:23
У Луцьку діти з особливими потребами виступали разом із відомими артистами
Сьогодні, 17:57
Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі
Сьогодні, 17:32
Як капелани допомагають князівській бригаді з Волині
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії
07 березень, 14:26
Аварія знеструмила Боратин під Луцьком Аварія знеструмила Боратин під Луцьком
06 березень, 12:09
У частині Луцька зникло світло У частині Луцька зникло світло
19 лютий, 16:44
Через борги відрізали світло понад 300 волинянам Через борги відрізали світло понад 300 волинянам
08 лютий, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Один FPV-дрон може знищити дорогий танк, - оператор БПЛА
Сьогодні, 19:00
 0
Українцям світло повернуть протягом доби, - Шмигаль
Сьогодні, 18:43
 0
На Волині розкрили деталі проходження НМТ-2024
Сьогодні, 18:23
 0
У Луцьку діти з особливими потребами виступали разом із відомими артистами
Сьогодні, 17:57
 0
Ексдиректор ДП міноборони зі спільником погоріли на рекордному хабарі
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8