Українцям світло повернуть протягом доби, - Шмигаль
Сьогодні, 18:43
Для того аби заживити усіх побутових споживачів, знеструмлених внаслідок російської атаки на українську енергосистему, потрібна доба.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Українська правда.
Він зазначив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти української енергетики. Уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС.
"Ключове зараз — енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - додав Шмигаль.
Глава уряду анонсував, що світло повертатимуть у три етапи:
- спочатку будуть заживлювати критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);
- на другому етапі буде заживлення населення;
- на третьому — заживлюватимуть промисловість.
"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. "Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі", - резюмував очільник Кабміну.
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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Українська правда.
Він зазначив, що сьогоднішні удари Росії були спрямовані насамперед проти української енергетики. Уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС.
"Ключове зараз — енергосистема цілісна й енергосистема працює стабільно. Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - додав Шмигаль.
Глава уряду анонсував, що світло повертатимуть у три етапи:
- спочатку будуть заживлювати критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);
- на другому етапі буде заживлення населення;
- на третьому — заживлюватимуть промисловість.
"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо. "Укренерго" та Міністерство енергетики будуть повідомляти всі додаткові деталі", - резюмував очільник Кабміну.
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