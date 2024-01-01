Екотолока: у Луцьку прибирали узбережжя Сапалаївки і Жидувки. ВІДЕО





Толока тривала майже дві години, зібрали понад тонну сміття, розповіла Оксана Лисак.



Для прибирання території від побутових відходів залучили працівників із семи природоохоронних структур та інших державних установ, участь у толоці взяло понад 50 людей.



"Це найнижча точка рельєфу (місце, де відбулася толока), звідси змітається вітром, стікається з опадами, через ливневу каналізацію. І так далі, і в найнижчу точку рельєфу — це є русло річки, завжди найбільше осідає бруду", — говорить начальниця відділу екології.



Другокурсниця Анна Деркач збирала залишки поліетиленових пакетів вздовж річки. Дівчина говорить: живе неподалік, тому приєдналася до прибирання території поблизу "Дитячої залізниці".



"Цей парк дуже засмічений, я давно бачила, що є проблема в ньому, — говорить студентка. — Раніше, коли працювала залізниця, то було чистіше. Найбільше нам зустрічалося скло, різні пакети, гума, взуття, одяг".



До толоки також долучилися п'ятеро рятувальників. Кожен назбирав по три пакети сміття.



"З того метра чи двох квадратних метрів сміття пожежа може перекинутися і на великі площі, на гектари. Знайшли документи, гаманець повністю із усіма документами. Колеги ще знайшли мобільний телефон. Дуже багато пляшок, як пластикових, так і з-під спиртних напоїв. Навіть знаходили засоби наркотичного характеру", — розповів головний інспектор відділу Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Іван Головатчук.



Зі слів начальниці міського відділу екології, напередодні толоки територію розчистили від зайвих насаджень, які теж забруднюють річку. Там висадять нові дерева. "Плануємо посадити 20 кленів – гостролистих, є дослідження, які свідчать, про те, що це одна із тих рослин, які найкраще пристосовані до змін клімату", — додала Оксана Лисак.



Усе зібране під час толоки сміття вивезуть на полігон твердих побутових відходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 березня у Луцьку відбулася екологічна толока. Учасники прибирали територію вздовж річок Сапалаївка та Жидувка.Толока тривала майже дві години, зібрали понад тонну сміття, розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міської радиДля прибирання території від побутових відходів залучили працівників із семи природоохоронних структур та інших державних установ, участь у толоці взяло понад 50 людей."Це найнижча точка рельєфу (місце, де відбулася толока), звідси змітається вітром, стікається з опадами, через ливневу каналізацію. І так далі, і в найнижчу точку рельєфу — це є русло річки, завжди найбільше осідає бруду", — говорить начальниця відділу екології.Другокурсницязбирала залишки поліетиленових пакетів вздовж річки. Дівчина говорить: живе неподалік, тому приєдналася до прибирання території поблизу "Дитячої залізниці"."Цей парк дуже засмічений, я давно бачила, що є проблема в ньому, — говорить студентка. — Раніше, коли працювала залізниця, то було чистіше. Найбільше нам зустрічалося скло, різні пакети, гума, взуття, одяг".До толоки також долучилися п'ятеро рятувальників. Кожен назбирав по три пакети сміття."З того метра чи двох квадратних метрів сміття пожежа може перекинутися і на великі площі, на гектари. Знайшли документи, гаманець повністю із усіма документами. Колеги ще знайшли мобільний телефон. Дуже багато пляшок, як пластикових, так і з-під спиртних напоїв. Навіть знаходили засоби наркотичного характеру", — розповів головний інспектор відділу Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуаційЗі слів начальниці міського відділу екології, напередодні толоки територію розчистили від зайвих насаджень, які теж забруднюють річку. Там висадять нові дерева. "Плануємо посадити 20 кленів – гостролистих, є дослідження, які свідчать, про те, що це одна із тих рослин, які найкраще пристосовані до змін клімату", — додала Оксана Лисак.Усе зібране під час толоки сміття вивезуть на полігон твердих побутових відходів.

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