23 березня на Волині: гортаючи календар

Анатолія Француза.



Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Анастасія, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат.



Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 23 березня у колишнього голови Волинської облдержадміністраціїВітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Анастасія, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

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