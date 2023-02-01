Велика Британія надасть Україні дронів та ППО на 75 мільйонів доларів

Велика Британія надасть Україні дронів та ППО на 75 мільйонів доларів
Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів), до якого увійдуть дрони та протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Британії.

У відомстві наголосили, що пакет нададуть від Міжнародного фонду для України, яким керує Британія.

За інформацією міноборони, до пакету увійдуть сучасні розвідувальні дрони, щоб підтримати Збройні сили України.

Також 20 млн фунтів (понад 25 млн доларів) буде передбачено на постачання систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українського неба.

Нагадаємо, Британія є одним із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, українські захисники отримали танки Challenger 2, САУ AS-90, артилерійські снаряди та багато іншого озброєння.

Також британські інструктори допомагають навчати українських військовослужбовців, яких потім відправляють на фронт.

12 січня Велика Британія виділила найбільший з початку війни пакет допомоги Україні. Про це під час свого візиту до Києва заявив прем'єр країни Ріші Сунак.

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Теги: Велика Британія, Україна, допомога, війна
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