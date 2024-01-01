У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку війсьвополонених: тимчасово зупинять рух





Про це повідомила ініціаторка й організаторка акції – дружина полоненого Сергія Теплякова Світлана, передає ІА



Шикування колони – о 12:30 на Театральному майдані, заїзд від Ощадбанку.



Маршрут: Театральний майдан – проспект Волі – Київський майдан – вул. Рівненська – проспект Відродження – проспект Молоді – проспект Соборності – проспект Перемоги – проспект Василя Мойсея – вул. Винниченка – Театральний майдан.



Увагу водіїв звертають, що за вказаним маршрутом з 12.30 до 14.00 буде тимчасово зупинено руху транспорту.



«Дуже прошу: підтримайте наших рідних, станьте голосом полонених! Полон вбиває!» – закликає Світлана Теплякова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 березня в Луцьку за сприяння міської ради відбудеться автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та всіх полонених Free Mariupol Defenders Rally.Про це повідомила ініціаторка й організаторка акції – дружина полоненого, передає ІА Волинські новини Шикування колони – о 12:30 на Театральному майдані, заїзд від Ощадбанку.Маршрут: Театральний майдан – проспект Волі – Київський майдан – вул. Рівненська – проспект Відродження – проспект Молоді – проспект Соборності – проспект Перемоги – проспект Василя Мойсея – вул. Винниченка – Театральний майдан.Увагу водіїв звертають, що за вказаним маршрутом з 12.30 до 14.00 буде тимчасово зупинено руху транспорту.«Дуже прошу: підтримайте наших рідних, станьте голосом полонених! Полон вбиває!» – закликає Світлана Теплякова.

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