У Луцьку відбудеться автопробіг на підтримку війсьвополонених: тимчасово зупинять рух
Сьогодні, 11:01
24 березня в Луцьку за сприяння міської ради відбудеться автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та всіх полонених Free Mariupol Defenders Rally.
Про це повідомила ініціаторка й організаторка акції – дружина полоненого Сергія Теплякова Світлана, передає ІА Волинські новини.
Шикування колони – о 12:30 на Театральному майдані, заїзд від Ощадбанку.
Маршрут: Театральний майдан – проспект Волі – Київський майдан – вул. Рівненська – проспект Відродження – проспект Молоді – проспект Соборності – проспект Перемоги – проспект Василя Мойсея – вул. Винниченка – Театральний майдан.
Увагу водіїв звертають, що за вказаним маршрутом з 12.30 до 14.00 буде тимчасово зупинено руху транспорту.
«Дуже прошу: підтримайте наших рідних, станьте голосом полонених! Полон вбиває!» – закликає Світлана Теплякова.
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Про це повідомила ініціаторка й організаторка акції – дружина полоненого Сергія Теплякова Світлана, передає ІА Волинські новини.
Шикування колони – о 12:30 на Театральному майдані, заїзд від Ощадбанку.
Маршрут: Театральний майдан – проспект Волі – Київський майдан – вул. Рівненська – проспект Відродження – проспект Молоді – проспект Соборності – проспект Перемоги – проспект Василя Мойсея – вул. Винниченка – Театральний майдан.
Увагу водіїв звертають, що за вказаним маршрутом з 12.30 до 14.00 буде тимчасово зупинено руху транспорту.
«Дуже прошу: підтримайте наших рідних, станьте голосом полонених! Полон вбиває!» – закликає Світлана Теплякова.
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