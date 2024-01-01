Зеленський про стрілянину в росії: путін — нікчема, який добу думав, як притягнути Україну до теракту

Володимир Зеленський висловився про стрілянину, що сталася в російському музичному центрі «Крокус Сіті Хол». За його словами, російський режим завжди намагається перекласти відповідальність на інших.



Про це він зазначив у вечірньому відеозверненні 23 березня, пише



Глава держави зауважив, що кремль використовує «завжди однакові методи»: «Це вже було: і підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи».



«Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і <лідер рф володимир> путін, й інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого», — наголосив Зеленський.



Президент нагадав, що росія звинувачує Україну навіть тоді, коли сама знищує українські міста та їхніх жителів.



«Вони катують, ґвалтують наших людей — і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч своїх терористів, воюють проти нас, і їм усе одно, що відбувається всередині їхньої ж країни», — додав глава держави.



Зеленський назвав путіна «нікчемою», який замість того, щоб «займатися своїми громадянами росії, звертатись до них, добу мовчав — думав, як притягнути теракт до України».



На думку українського президента, сотень тисяч росіян, які воюють на українській землі, вистачило б, аби зупинити терористів.



«І якщо росіяни готові мовчки вмирати у "крокусах" і не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі», — підсумував Зеленський.



Нагадаємо, раніше путін заявив, що українська сторона нібито приготувала «вікно» на кордоні, щоби прийняти підозрюваних у нападі на «Крокус Сіті Хол».



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Увечері 22 березня в концертному залі музичного центру «Крокус Сіті Хол», що в підмосковному місті Красногорськ, невідомі в камуфляжі здійснили стрілянину. Згодом там спалахнула пожежа. Стрілянина сталася за кілька хвилин до початку виступу рок-гурту «Пікнік», який існує ще з радянських часів.



Як стверджують російські пропагандисти, у партер концертного залу ввірвалися троє людей у камуфляжі та відкрили стрілянину по натовпу. Після цього вони кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа.



За останніми офіційними даними російських слідчих, уже відомо про 115 загиблих. Кількість постраждалих сягнула 140 людей.



На початку березня посольства західних країн та Південної Кореї в росії заявляли, що у Москві плануються напади екстремістів на багатолюдні зібрання. Дипломатичні установи радили своїм громадянам утриматися від відвідування таких заходів, зокрема концертів.



Сполучені Штати володіють розвідувальними даними, що вказують на причетність до стрілянини в Підмосков'ї угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ), а саме її афганської філії — «Ісламської держави Хорасан», відомої як ІДІЛ-К.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвисловився про стрілянину, що сталася в російському музичному центрі «Крокус Сіті Хол». За його словами, російський режим завжди намагається перекласти відповідальність на інших.Про це він зазначив у вечірньому відеозверненні 23 березня, пише Громадське Глава держави зауважив, що кремль використовує «завжди однакові методи»: «Це вже було: і підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи».«Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і <лідер рф володимир> путін, й інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого», — наголосив Зеленський.Президент нагадав, що росія звинувачує Україну навіть тоді, коли сама знищує українські міста та їхніх жителів.«Вони катують, ґвалтують наших людей — і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч своїх терористів, воюють проти нас, і їм усе одно, що відбувається всередині їхньої ж країни», — додав глава держави.Зеленський назвав путіна «нікчемою», який замість того, щоб «займатися своїми громадянами росії, звертатись до них, добу мовчав — думав, як притягнути теракт до України».На думку українського президента, сотень тисяч росіян, які воюють на українській землі, вистачило б, аби зупинити терористів.«І якщо росіяни готові мовчки вмирати у "крокусах" і не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі», — підсумував Зеленський.Нагадаємо, раніше путін заявив, що українська сторона нібито приготувала «вікно» на кордоні, щоби прийняти підозрюваних у нападі на «Крокус Сіті Хол».Увечері 22 березня в концертному залі музичного центру «Крокус Сіті Хол», що в підмосковному місті Красногорськ, невідомі в камуфляжі здійснили стрілянину. Згодом там спалахнула пожежа. Стрілянина сталася за кілька хвилин до початку виступу рок-гурту «Пікнік», який існує ще з радянських часів.Як стверджують російські пропагандисти, у партер концертного залу ввірвалися троє людей у камуфляжі та відкрили стрілянину по натовпу. Після цього вони кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа.За останніми офіційними даними російських слідчих, уже відомо про 115 загиблих. Кількість постраждалих сягнула 140 людей.На початку березня посольства західних країн та Південної Кореї в росії заявляли, що у Москві плануються напади екстремістів на багатолюдні зібрання. Дипломатичні установи радили своїм громадянам утриматися від відвідування таких заходів, зокрема концертів.Сполучені Штати володіють розвідувальними даними, що вказують на причетність до стрілянини в Підмосков'ї угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ), а саме її афганської філії — «Ісламської держави Хорасан», відомої як ІДІЛ-К.

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