Білорусь хоче відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї

Білорусь готує нову військову доктрину, яка передбачатиме тиск на Захід в інтересах росії.Про це пише Центр нацспротиву.За інформацією спротиву, у Білорусі завершується підготовка проєктів концепції національної безпеки та воєнної доктрини. Оновлені документи не містять положень щодо заборони розміщення ядерної зброї на території країни."Таким чином, Олександр Лукашенко матиме формальну можливість приєднатися до ядерного шантажу західних країн, який здійснює рф. Затвердження доктрини планується в річницю трагедії на ЧАЕС, під час засідання “всебілоруських народних зборів” 24-25 квітня 2024 року", — пишуть в ЦНС.У спротиві додають: "стабільність правління диктатора", коли твоя країна з часом стає окупованою і її послідовно втягують в війну".Раніше за інформацією WSJ, Олександр Лукашенко заявив, що росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у країні. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі біля кордонів країн-членів НАТО є лише маніпуляціями Кремля, щоб залякати Альянс та зменшити військову підтриму України.