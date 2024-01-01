«Дякуємо за ще одну ніч, коли ми вистояли»: у зону відповідальності ПвК «Захід» вночі залетіли 19 ракет та 7 БПЛа





Про це Максим Козицький.



"За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім «шахедів».



Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що зона відповідальності ПвК «Захід» – це не лише Львівщина, це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.



Загалом над Україною цієї ночі наші оборонці знищили 43 повітряні цілі.



"Дякуємо за ще одну ніч, коли ми вистояли", - наголосив Козицький.

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