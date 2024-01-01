«Дякуємо за ще одну ніч, коли ми вистояли»: у зону відповідальності ПвК «Захід» вночі залетіли 19 ракет та 7 БПЛа
Сьогодні, 10:01
У зону відповідальності ПвК «Захід» сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім «шахедів».
Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зона відповідальності ПвК «Захід» – це не лише Львівщина, це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.
Загалом над Україною цієї ночі наші оборонці знищили 43 повітряні цілі.
"Дякуємо за ще одну ніч, коли ми вистояли", - наголосив Козицький.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"За тією інформацією, яка є зараз, 8 ракет наші воїни ППО збили, також знищили усі сім «шахедів».
Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зона відповідальності ПвК «Захід» – це не лише Львівщина, це також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.
Загалом над Україною цієї ночі наші оборонці знищили 43 повітряні цілі.
"Дякуємо за ще одну ніч, коли ми вистояли", - наголосив Козицький.
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