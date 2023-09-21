Зранку на Рівненщині збили повітряну ціль





Про це Олександр Коваль.



"Під час ранкової повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вночі росія атакувала Україну ракетами та «шахедами»: ЗСУ знищили 43 повітряні цілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненській області зранку 24 березня працювала протиповітряна оборона.Про це повідомив начальник Рівненської ОВА"Під час ранкової повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі: ЗСУ знищили 43 повітряні цілі.

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