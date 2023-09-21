Зранку на Рівненщині збили повітряну ціль
Сьогодні, 11:02
У Рівненській області зранку 24 березня працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Під час ранкової повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі росія атакувала Україну ракетами та «шахедами»: ЗСУ знищили 43 повітряні цілі.
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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Під час ранкової повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі росія атакувала Україну ракетами та «шахедами»: ЗСУ знищили 43 повітряні цілі.
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