Зранку на Рівненщині збили повітряну ціль

Зранку на Рівненщині збили повітряну ціль
У Рівненській області зранку 24 березня працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Під час ранкової повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі росія атакувала Україну ракетами та «шахедами»: ЗСУ знищили 43 повітряні цілі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Рівненщина
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