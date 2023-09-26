У Польщі розповіли деталі порушення російською ракетою повітряного простору країни
Сьогодні, 13:32
Російська ракета на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.
Про це під час пресконференції у Варшаві у неділю вранці заявив речник Оперативного командування ЗС Польщі Яцек Горишевський, передає кореспондент Укрінформу.
Як зазначив речник, це вже третій за останній тиждень масований російський ракетний обстріл території України, що зумовлювало необхідність з боку Польщі задіяння відповідних процедур для гарантування безпеки повітряного простору країни, зокрема активізацію польської та союзницької авіації. Він додав, що до цього була перерва в інтенсивних ракетних обстрілах України у понад 40 днів, а зараз Росія систематично обстрілює територію України.
Горишевськицй зазначив, що станом на зараз польські та союзницькі винищувачі повернули до своїх авіабаз.
За його словами, на даний момент немає потреби прочісування території у пошуках ракети, оскільки є детальний запис радіолокаційних систем місця, де вона перетнула територію Польщі, і залишила її.
"Тому ми із 100-відсотковою упевненістю знаємо, що вона залишила територію країни”, - підкреслив речник Оперативного командування ЗС Польщі.
Гришевський зазначив, що це третій випадок порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. Він нагадав, що перший випадок трапився у Пшеводові (15 листопада 2022 року - ред.), а другий – 29 грудня минулого року.
“Більше таких перетинів кордону (російськими ракетами - ред.) ми на даний момент не реєструвати”, - наголосив польський військовий.
Горишевський також зазначив, що не було рішення про збиття ракети, оскільки було видно траєкторію польоту, вона була у повітряному просторі Польщі дуже короткий проміжок часу і не була в радіусі дії польських вогневих засобів.
Як повідомлялося, російська ракета о 05:23 (за київським часом) порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.
У ніч на 24 березня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 ударних дронів «Шахед».
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Про це під час пресконференції у Варшаві у неділю вранці заявив речник Оперативного командування ЗС Польщі Яцек Горишевський, передає кореспондент Укрінформу.
Як зазначив речник, це вже третій за останній тиждень масований російський ракетний обстріл території України, що зумовлювало необхідність з боку Польщі задіяння відповідних процедур для гарантування безпеки повітряного простору країни, зокрема активізацію польської та союзницької авіації. Він додав, що до цього була перерва в інтенсивних ракетних обстрілах України у понад 40 днів, а зараз Росія систематично обстрілює територію України.
Горишевськицй зазначив, що станом на зараз польські та союзницькі винищувачі повернули до своїх авіабаз.
За його словами, на даний момент немає потреби прочісування території у пошуках ракети, оскільки є детальний запис радіолокаційних систем місця, де вона перетнула територію Польщі, і залишила її.
"Тому ми із 100-відсотковою упевненістю знаємо, що вона залишила територію країни”, - підкреслив речник Оперативного командування ЗС Польщі.
Гришевський зазначив, що це третій випадок порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. Він нагадав, що перший випадок трапився у Пшеводові (15 листопада 2022 року - ред.), а другий – 29 грудня минулого року.
“Більше таких перетинів кордону (російськими ракетами - ред.) ми на даний момент не реєструвати”, - наголосив польський військовий.
Горишевський також зазначив, що не було рішення про збиття ракети, оскільки було видно траєкторію польоту, вона була у повітряному просторі Польщі дуже короткий проміжок часу і не була в радіусі дії польських вогневих засобів.
Як повідомлялося, російська ракета о 05:23 (за київським часом) порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.
У ніч на 24 березня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 ударних дронів «Шахед».
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