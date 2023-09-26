У Польщі розповіли деталі порушення російською ракетою повітряного простору країни

Російська ракета на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.



Про це під час пресконференції у Варшаві у неділю вранці заявив речник Оперативного командування ЗС Польщі Яцек Горишевський, передає кореспондент



Як зазначив речник, це вже третій за останній тиждень масований російський ракетний обстріл території України, що зумовлювало необхідність з боку Польщі задіяння відповідних процедур для гарантування безпеки повітряного простору країни, зокрема активізацію польської та союзницької авіації. Він додав, що до цього була перерва в інтенсивних ракетних обстрілах України у понад 40 днів, а зараз Росія систематично обстрілює територію України.



Горишевськицй зазначив, що станом на зараз польські та союзницькі винищувачі повернули до своїх авіабаз.



За його словами, на даний момент немає потреби прочісування території у пошуках ракети, оскільки є детальний запис радіолокаційних систем місця, де вона перетнула територію Польщі, і залишила її.



"Тому ми із 100-відсотковою упевненістю знаємо, що вона залишила територію країни”, - підкреслив речник Оперативного командування ЗС Польщі.



Гришевський зазначив, що це третій випадок порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. Він нагадав, що перший випадок трапився у Пшеводові (15 листопада 2022 року - ред.), а другий – 29 грудня минулого року.



“Більше таких перетинів кордону (російськими ракетами - ред.) ми на даний момент не реєструвати”, - наголосив польський військовий.



Горишевський також зазначив, що не було рішення про збиття ракети, оскільки було видно траєкторію польоту, вона була у повітряному просторі Польщі дуже короткий проміжок часу і не була в радіусі дії польських вогневих засобів.



Як повідомлялося, російська ракета о 05:23 (за київським часом) порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.



У ніч на 24 березня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 ударних дронів «Шахед».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.Про це під час пресконференції у Варшаві у неділю вранці заявив речник Оперативного командування ЗС Польщі, передає кореспондент Укрінформу Як зазначив речник, це вже третій за останній тиждень масований російський ракетний обстріл території України, що зумовлювало необхідність з боку Польщі задіяння відповідних процедур для гарантування безпеки повітряного простору країни, зокрема активізацію польської та союзницької авіації. Він додав, що до цього була перерва в інтенсивних ракетних обстрілах України у понад 40 днів, а зараз Росія систематично обстрілює територію України.Горишевськицй зазначив, що станом на зараз польські та союзницькі винищувачі повернули до своїх авіабаз.За його словами, на даний момент немає потреби прочісування території у пошуках ракети, оскільки є детальний запис радіолокаційних систем місця, де вона перетнула територію Польщі, і залишила її."Тому ми із 100-відсотковою упевненістю знаємо, що вона залишила територію країни”, - підкреслив речник Оперативного командування ЗС Польщі.Гришевський зазначив, що це третій випадок порушення повітряного простору Польщі російською ракетою. Він нагадав, що перший випадок трапився у Пшеводові (15 листопада 2022 року - ред.), а другий – 29 грудня минулого року.“Більше таких перетинів кордону (російськими ракетами - ред.) ми на даний момент не реєструвати”, - наголосив польський військовий.Горишевський також зазначив, що не було рішення про збиття ракети, оскільки було видно траєкторію польоту, вона була у повітряному просторі Польщі дуже короткий проміжок часу і не була в радіусі дії польських вогневих засобів.Як повідомлялося, російська ракета о 05:23 (за київським часом) порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.У ніч на 24 березня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 ударних дронів «Шахед».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію