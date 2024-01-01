На Заході України внаслідок російської атаки пошкоджені обʼєкти Нафтогазу, - Чернишов

На Заході України внаслідок російської атаки пошкоджені обʼєкти Нафтогазу, - Чернишов
На Заході України внаслідок ворожої атаки є пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз на заході. Попередньо – без потерпілих", - зазначив він.

За словами Чернишова, тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Деталі він пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, що у Львівській області вранці 24 березня російські дрони-камікадзе типу Shahed і ракети атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, росіяни застосували для ударів по об'єктах інфраструктури Львівщини близько 20 ракет та сім дронів-камікадзе типу Shahed.

Згодом російські війська, вдруге за ранок 24 березня, атакували об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Є два влучання ракет "Кинджал".

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Теги: Нафтогаз, захід, Україна, ракети
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