На Заході України внаслідок російської атаки пошкоджені обʼєкти Нафтогазу, - Чернишов

На Заході України внаслідок ворожої атаки є пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз.Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України""Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз на заході. Попередньо – без потерпілих", - зазначив він.За словами Чернишова, тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.Деталі він пообіцяв надати згодом.Нагадаємо, що у Львівській області вранці 24 березня російські дрони-камікадзе типу Shahed і ракети атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа.За словами міського голови Львова Андрія Садового, росіяни застосували для ударів по об'єктах інфраструктури Львівщини близько 20 ракет та сім дронів-камікадзе типу Shahed.Згодом російські війська, вдруге за ранок 24 березня, атакували об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині.