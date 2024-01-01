Польща вимагатиме від рф пояснень через російську ракету

порушенням російською ракетою повітряного простору країни зранку 24 березня.



Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі, пише



“Перш за все, ми закликаємо російську федерацію припинити терористичні повітряні атаки на народ і територію України, припинити війну і зайнятися вирішенням внутрішніх проблем країни”, — наголосив речник польського МЗС Павел Вронський.



МЗС Польщі також висловило співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім родичам. У заяві йдеться, що Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів.



Зранку 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.



В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі повідомили, що російська ракета на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.



У ніч проти 24 березня війська рф завдали масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 “шахедів”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща вимагатиме пояснень від російської федерації у зв'язку ззранку 24 березня.Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Польщі, пише Суспільне “Перш за все, ми закликаємо російську федерацію припинити терористичні повітряні атаки на народ і територію України, припинити війну і зайнятися вирішенням внутрішніх проблем країни”, — наголосив речник польського МЗСМЗС Польщі також висловило співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім родичам. У заяві йдеться, що Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів.Зранку 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд.В Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі повідомили, що російська ракета на 100% залишила повітряний простір Польщі, її також не було потреби збивати, оскільки відповідні сили контролювали траєкторію польоту.У ніч проти 24 березня війська рф завдали масованого удару по Україні. Сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 із 29 крилатих ракет та 25 із 28 “шахедів”.

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