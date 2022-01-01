WOG, ОККО ТА БРСМ обмежили продаж пального

WOG, ОККО ТА БРСМ обмежили продаж пального
Найбільші мережі АЗС України WOG, ОККО та БРСМ запроваджують тимчасове обмеження на реалізацію нафтопродуктів. Мережі будуть продавати по 10 л пального на добу за наявності картки лояльності чи застосунку.

Про це повідомляє Forbes.

WOG продаватиме по 10 л на добу приватним клієнтам у разі готівкового розрахунку або оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.

ОККО заправлятиме клієнтів пальним PULLS 95 і PULLS Diesel по 10 л в одне авто. Хто не має карти Fishka – по 5 л. Ліміт встановлюється на одну заправку, а наступну можна провести протягом доби, але не раніше ніж через дві години.

Непреміальні бензин А-95 та дизельне паливо доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картками та талонами, повідомила мережа.

Обмеження також встановила БРСМ: А95 Euro Plus – 20 л, A95 Bio – 100 л, ДП Euro plus – 50л, газ – 30л. Мережа повідомила, що домовилася про доставку пального з країн Європи.

Моніторинг ситуації показує, що пального немає на більшості АЗС не тільки згаданих мереж, а й в цілому.

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Теги: продаж пального
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