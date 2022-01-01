WOG, ОККО ТА БРСМ обмежили продаж пального
Сьогодні, 14:33
Найбільші мережі АЗС України WOG, ОККО та БРСМ запроваджують тимчасове обмеження на реалізацію нафтопродуктів. Мережі будуть продавати по 10 л пального на добу за наявності картки лояльності чи застосунку.
Про це повідомляє Forbes.
WOG продаватиме по 10 л на добу приватним клієнтам у разі готівкового розрахунку або оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.
ОККО заправлятиме клієнтів пальним PULLS 95 і PULLS Diesel по 10 л в одне авто. Хто не має карти Fishka – по 5 л. Ліміт встановлюється на одну заправку, а наступну можна провести протягом доби, але не раніше ніж через дві години.
Непреміальні бензин А-95 та дизельне паливо доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картками та талонами, повідомила мережа.
Обмеження також встановила БРСМ: А95 Euro Plus – 20 л, A95 Bio – 100 л, ДП Euro plus – 50л, газ – 30л. Мережа повідомила, що домовилася про доставку пального з країн Європи.
Моніторинг ситуації показує, що пального немає на більшості АЗС не тільки згаданих мереж, а й в цілому.
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Про це повідомляє Forbes.
WOG продаватиме по 10 л на добу приватним клієнтам у разі готівкового розрахунку або оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.
ОККО заправлятиме клієнтів пальним PULLS 95 і PULLS Diesel по 10 л в одне авто. Хто не має карти Fishka – по 5 л. Ліміт встановлюється на одну заправку, а наступну можна провести протягом доби, але не раніше ніж через дві години.
Непреміальні бензин А-95 та дизельне паливо доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картками та талонами, повідомила мережа.
Обмеження також встановила БРСМ: А95 Euro Plus – 20 л, A95 Bio – 100 л, ДП Euro plus – 50л, газ – 30л. Мережа повідомила, що домовилася про доставку пального з країн Європи.
Моніторинг ситуації показує, що пального немає на більшості АЗС не тільки згаданих мереж, а й в цілому.
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