WOG, ОККО ТА БРСМ обмежили продаж пального





Про це повідомляє



WOG продаватиме по 10 л на добу приватним клієнтам у разі готівкового розрахунку або оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.



ОККО заправлятиме клієнтів пальним PULLS 95 і PULLS Diesel по 10 л в одне авто. Хто не має карти Fishka – по 5 л. Ліміт встановлюється на одну заправку, а наступну можна провести протягом доби, але не раніше ніж через дві години.



Непреміальні бензин А-95 та дизельне паливо доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картками та талонами, повідомила мережа.



Обмеження також встановила БРСМ: А95 Euro Plus – 20 л, A95 Bio – 100 л, ДП Euro plus – 50л, газ – 30л. Мережа повідомила, що домовилася про доставку пального з країн Європи.



Моніторинг ситуації показує, що пального немає на більшості АЗС не тільки згаданих мереж, а й в цілому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найбільші мережі АЗС України WOG, ОККО та БРСМ запроваджують тимчасове обмеження на реалізацію нафтопродуктів. Мережі будуть продавати по 10 л пального на добу за наявності картки лояльності чи застосунку.Про це повідомляє Forbes WOG продаватиме по 10 л на добу приватним клієнтам у разі готівкового розрахунку або оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично.ОККО заправлятиме клієнтів пальним PULLS 95 і PULLS Diesel по 10 л в одне авто. Хто не має карти Fishka – по 5 л. Ліміт встановлюється на одну заправку, а наступну можна провести протягом доби, але не раніше ніж через дві години.Непреміальні бензин А-95 та дизельне паливо доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картками та талонами, повідомила мережа.Обмеження також встановила БРСМ: А95 Euro Plus – 20 л, A95 Bio – 100 л, ДП Euro plus – 50л, газ – 30л. Мережа повідомила, що домовилася про доставку пального з країн Європи.Моніторинг ситуації показує, що пального немає на більшості АЗС не тільки згаданих мереж, а й в цілому.

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