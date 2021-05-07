Судитимуть волинського поліцейського, який вимагав із вебкам-моделей майже 3000 доларів

Романа Токара, який вимагав кошти у вебкам-моделей.



Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.



Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Другого слідчого відділу ТУ ДБР у Львові кримінальному провадженні про вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) старшим інспектором відділу кіберполіції у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.



Поліцейського обвинувачують у тому, що він організував схему поборів із жінок, які працювали вебкам-моделями.



За визначену суму на місяць правоохоронець обіцяв вирішувати питання щодо не притягнення їх до відповідальності.



У такий спосіб з листопада 2021 по січень 2022 року його викрили 4 січня 2022 року під час отримання чергового траншу.



Далі – слово за судом.



Згідно із санкцією ч.3 ст. 368 КК України, за вимагання та одержання неправомірної вигоди передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



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