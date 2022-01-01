«Мы свой танк сломали сами, чтоб не ехать», – окупанти нищать власну техніку, аби не воювати





Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити



«У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три «двухсотых» и многовато «трёхсотых» в тяжелом состоянии», – розповідає окупант своєму батьку.



Той перепитує, чи означає це, що їм немає на чому воювати. Почувши від сина ствердну відповідь, батько залишився явно задоволеним.



Як пояснив молодий загарбник, із 10 танків на початку війни зараз у його підрозділі залишився лише один. І той вони умисно зламали.



«Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь», – радить батько.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти ламають власну техніку, аби не воювати з українськими захисниками.Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ «У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три «двухсотых» и многовато «трёхсотых» в тяжелом состоянии», – розповідає окупант своєму батьку.Той перепитує, чи означає це, що їм немає на чому воювати. Почувши від сина ствердну відповідь, батько залишився явно задоволеним.Як пояснив молодий загарбник, із 10 танків на початку війни зараз у його підрозділі залишився лише один. І той вони умисно зламали.«Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь», – радить батько.

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