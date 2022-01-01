Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня

Завтра, 6 травня, на Волині буде мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку в цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Без опадів.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 21°С.