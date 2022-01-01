Білий прапор використовують під час евакуації: в «Азові» спростували здачу в полон
Сьогодні, 17:17
Для евакуації людей з території заводу "Азовсталь" використовують білі прапори.
Про це повідомили в телеграм-каналі "АЗОВ - Маріуполь".
"З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у повідомленні.
В "Азові" зазначили, що білі прапори використовують "обидві групи".
"Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте", - додають захисники Маріуполя.
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Про це повідомили в телеграм-каналі "АЗОВ - Маріуполь".
"З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у повідомленні.
В "Азові" зазначили, що білі прапори використовують "обидві групи".
"Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте", - додають захисники Маріуполя.
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