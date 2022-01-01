Білий прапор використовують під час евакуації: в «Азові» спростували здачу в полон





Про це повідомили в телеграм-каналі



"З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у повідомленні.



В "Азові" зазначили, що білі прапори використовують "обидві групи".



"Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте", - додають захисники Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для евакуації людей з території заводу "Азовсталь" використовують білі прапори.Про це повідомили в телеграм-каналі "АЗОВ - Маріуполь" "З деяких інтернет-джерел шириться інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж для реалізації плану евакуації цивільних використовуються білі прапори обома групами", - йдеться у повідомленні.В "Азові" зазначили, що білі прапори використовують "обидві групи"."Хочемо зауважити, що дана процедура проводиться вже вчетверте", - додають захисники Маріуполя.

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