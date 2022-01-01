Захисники знищили ворожий катер біля острова Зміїний





Про це повідомляє Сергій Братчук.



"Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах!



Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", - наголошує ОК "Південь".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна".Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" та речник Одеської військової адміністрації"Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах!Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", - наголошує ОК "Південь".

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