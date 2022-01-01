 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Захисники знищили ворожий катер біля острова Зміїний

Захисники знищили ворожий катер біля острова Зміїний
В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах!

Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", - наголошує ОК "Південь".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Одесі росіяни ракетами обстріляли меблеву фабрику та аеропорт
Сьогодні, 17:44
Білий прапор використовують під час евакуації: в «Азові» спростували здачу в полон
Сьогодні, 17:17
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ
Сьогодні, 14:51
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Одесі росіяни ракетами обстріляли меблеву фабрику та аеропорт
Сьогодні, 17:44
Білий прапор використовують під час евакуації: в «Азові» спростували здачу в полон
Сьогодні, 17:17
Захисники знищили ворожий катер біля острова Зміїний
Сьогодні, 16:43
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
Схожі новини
В Одесі росіяни ракетами обстріляли меблеву фабрику та аеропорт В Одесі росіяни ракетами обстріляли меблеву фабрику та аеропорт
Сьогодні, 17:44
Білий прапор використовують під час евакуації: в «Азові» спростували здачу в полон Білий прапор використовують під час евакуації: в «Азові» спростували здачу в полон
Сьогодні, 17:17
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі росіяни ракетами обстріляли меблеву фабрику та аеропорт
Сьогодні, 17:44
 0
Білий прапор використовують під час евакуації: в «Азові» спростували здачу в полон
Сьогодні, 17:17
 0
Захисники знищили ворожий катер біля острова Зміїний
Сьогодні, 16:43
 0
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
 0
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8