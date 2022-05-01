Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
Ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.
Пообіді 7 травня ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території.
Удари були на відстані близько 20 кілометрів один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.
"Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли зайти в укриття.
Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - сказав Демченко.
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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.
Пообіді 7 травня ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території.
Удари були на відстані близько 20 кілометрів один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.
"Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли зайти в укриття.
Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - сказав Демченко.
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