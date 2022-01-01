В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ
Сьогодні, 14:51
В Одесі чутні вибухи, над містом видно чорний дим.
Про це йдеться в телеграм-каналі "Суспільне Одеса".
"В Одесі пролунали декілька вибухів. ЗМІ пишуть, що містяни бачать ракети", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше по Одеській області окупанти завдали удару 4 крилатими ракетами.
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Про це йдеться в телеграм-каналі "Суспільне Одеса".
"В Одесі пролунали декілька вибухів. ЗМІ пишуть, що містяни бачать ракети", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше по Одеській області окупанти завдали удару 4 крилатими ракетами.
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