 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ

В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ
В Одесі чутні вибухи, над містом видно чорний дим.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Суспільне Одеса".

"В Одесі пролунали декілька вибухів. ЗМІ пишуть, що містяни бачать ракети", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше по Одеській області окупанти завдали удару 4 крилатими ракетами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
Сьогодні, 14:33
Кадирівці крадуть у російських військових зброю,– СБУ
Сьогодні, 14:20
Росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами
Сьогодні, 14:12
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ
Сьогодні, 14:51
За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
Сьогодні, 14:33
Кадирівці крадуть у російських військових зброю,– СБУ
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
Сьогодні, 14:33
Кадирівці крадуть у російських військових зброю,– СБУ Кадирівці крадуть у російських військових зброю,– СБУ
Сьогодні, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
 0
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
 0
В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ
Сьогодні, 14:51
 0
За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
Сьогодні, 14:33
 0
Кадирівці крадуть у російських військових зброю,– СБУ
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8