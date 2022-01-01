В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ





Про це йдеться в телеграм-каналі



"В Одесі пролунали декілька вибухів. ЗМІ пишуть, що містяни бачать ракети", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що раніше по Одеській області окупанти





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одесі чутні вибухи, над містом видно чорний дим.Про це йдеться в телеграм-каналі "Суспільне Одеса" "В Одесі пролунали декілька вибухів. ЗМІ пишуть, що містяни бачать ракети", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що раніше по Одеській області окупанти завдали удару 4 крилатими ракетами

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