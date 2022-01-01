Росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами
Сьогодні, 14:12
По Одеській області окупанти завдали ракетного удару 4 крилатими ракетами.
Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"
"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає, пошкоджена інфраструктура.
Нагадуємо, що 7 травня Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області.
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Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"
"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає, пошкоджена інфраструктура.
Нагадуємо, що 7 травня Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області.
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