Росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами





Про це



"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що постраждалих немає, пошкоджена інфраструктура.



Нагадуємо, що 7 травня Росія нанесла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По Одеській області окупанти завдали ракетного удару 4 крилатими ракетами.Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь""Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що постраждалих немає, пошкоджена інфраструктура.Нагадуємо, що 7 травня Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області

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