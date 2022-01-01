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Росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами

Росіяни вдарили по Одещині 4 крилатими ракетами
По Одеській області окупанти завдали ракетного удару 4 крилатими ракетами.

Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

"Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає, пошкоджена інфраструктура.

Нагадуємо, що 7 травня Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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