На Волині автомобіль в`їхав у припаркований легковик: внаслідок удару авто збило чоловіка

На Волині автомобіль в`їхав у припаркований легковик: внаслідок удару авто збило чоловіка
На Волині в автопригодах травмувалося двоє громадян.

Про це повідомили в прессцентрі поліції Волині.

У Ковельському районі 25-річний водій автомобіля ВАЗ 2112 неподалік села Заліси не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся із автомобілем Opel Vectra, який був припаркований на узбіччі дороги. Внаслідок удару автомобіль зрушив з місця та наїхав на 29-річного місцевого жителя. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
На Волині автомобіль в`їхав у припаркований легковик: внаслідок удару авто збило чоловіка

У смт Цумань Луцького району 30-річний мотоцикліст допустив зіткнення із автомобілем Skoda Octavia під керуванням 24-річної місцевої жительки.
На Волині автомобіль в`їхав у припаркований легковик: внаслідок удару авто збило чоловіка

Внаслідок автопригоди мотоцикліста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.

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Теги: Волинь, поліція, ДТП
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