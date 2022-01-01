Окупант розповів дружині, як вони вбили українську матір на очах у дітей





Про це повідомили в



Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новому шокуючому перехопленні СБУ.



«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» – розказує російський командир гаубичної батареї.



У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: «Конечно, она считается… тоже враг».



Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці.



При цьому дивуються, що «местное население озлоблено».



"Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!" - наголошують в СБУ.



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