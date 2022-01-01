 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Окупант розповів дружині, як вони вбили українську матір на очах у дітей

Окупант розповів дружині, як вони вбили українську матір на очах у дітей
Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами.

Про це повідомили в СБУ.

Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новому шокуючому перехопленні СБУ.

«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: «Конечно, она считается… тоже враг».

Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці.

При цьому дивуються, що «местное население озлоблено».

"Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!" - наголошують в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в зруйнованому Маріуполі, – розвідка
Сьогодні, 12:17
Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 11:45
На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових
Сьогодні, 11:14
Більше 25 тисяч вбитих солдат: втрати окупантів в Україні
Сьогодні, 10:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у 45-річного чоловіка знайшли боєприпаси
Сьогодні, 13:10
Окупант розповів дружині, як вони вбили українську матір на очах у дітей
Сьогодні, 12:30
Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в зруйнованому Маріуполі, – розвідка
Сьогодні, 12:17
Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 11:45
На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в зруйнованому Маріуполі, – розвідка Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в зруйнованому Маріуполі, – розвідка
Сьогодні, 12:17
Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, – Запорізька ОВА Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 11:45
На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових
Сьогодні, 11:14
Більше 25 тисяч вбитих солдат: втрати окупантів в Україні Більше 25 тисяч вбитих солдат: втрати окупантів в Україні
Сьогодні, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у 45-річного чоловіка знайшли боєприпаси
Сьогодні, 13:10
 0
Окупант розповів дружині, як вони вбили українську матір на очах у дітей
Сьогодні, 12:30
 0
Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в зруйнованому Маріуполі, – розвідка
Сьогодні, 12:17
 0
Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, – Запорізька ОВА
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8