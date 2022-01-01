Російських офіцерів знімають з бойових позицій для охорони параду в зруйнованому Маріуполі, – розвідка





Про це



Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону.



Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження.



71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка.

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