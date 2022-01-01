На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових

Згідно з рішенням Ради оборони області конфісковані з російських фур акумулятори і шини були націоналізовані, а сьогодні, 7 травня, їх передають на потреби військових частин на території Волині.Про це повідомив голова Волинської ОВАВін нагадав, ще у перші дні війни в області затримали фури, зареєстровані на країну-агресора. У вантажівках також був товар, котрий прямував до різних країн. Усі російські фури були вилучені та передані на потреби військових, зокрема більшість передали для прикордонників, решту для військових частин."Щодо товару, що перебував у автівках, то його доля була вирішена на засіданнях Ради оборони області. Частину, що прямував до європейських країн, ми повернемо. Однак, акумулятори та шини, котрі прямували до росії, передаємо для потреб наших військових", - наголосив Юрій Погуляйко.