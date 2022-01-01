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Більше 25 тисяч вбитих солдат: втрати окупантів в Україні

Більше 25 тисяч вбитих солдат: втрати окупантів в Україні
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25100 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1122 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
артилерійських систем – 509 (+7) од,
РСЗВ - 172 (+1) од,
засоби ППО - 84 (+1) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,
кораблі /катери - 11 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).
спеціальна техніка - 38 (+0),
крилаті ракети - 90 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному напрямку.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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