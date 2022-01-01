Більше 25 тисяч вбитих солдат: втрати окупантів в Україні





Про це повідомляє



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:



особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1122 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,

артилерійських систем – 509 (+7) од,

РСЗВ - 172 (+1) од,

засоби ППО - 84 (+1) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,

кораблі /катери - 11 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).

спеціальна техніка - 38 (+0),

крилаті ракети - 90 (+0).



Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 25100 солдатів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали:особового складу - близько 25100 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1122 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,артилерійських систем – 509 (+7) од,РСЗВ - 172 (+1) од,засоби ППО - 84 (+1) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8) од,кораблі /катери - 11 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17).спеціальна техніка - 38 (+0),крилаті ракети - 90 (+0).Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному напрямку.Дані уточнюються.

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