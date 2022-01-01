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Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, – Запорізька ОВА

Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, – Запорізька ОВА
Російські військові не дають забрати поранених та тіла загиблих українських солдатів з поля бою в Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Окупанти намагаються поширити інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з поля бою.

«Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Насправді - все дзеркально навпаки. Більше того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність», - зазначають в ОВА.

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Теги: Росія, Україна, війна
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