Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, – Запорізька ОВА





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Окупанти намагаються поширити інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з поля бою.



«Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Насправді - все дзеркально навпаки. Більше того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність», - зазначають в ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові не дають забрати поранених та тіла загиблих українських солдатів з поля бою в Запорізькій області.Про це повідомляє Запорізька ОВА Окупанти намагаються поширити інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з поля бою.«Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Насправді - все дзеркально навпаки. Більше того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність», - зазначають в ОВА.

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