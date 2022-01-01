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Росіяни обстріляли ракетами Полтавщину

Росіяни обстріляли ракетами Полтавщину
Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

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Теги: Росія, Україна, війна
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