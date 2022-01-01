Росіяни обстріляли ракетами Полтавщину
Сьогодні, 09:34
Росія нанесла ракетний удар по Полтавській області.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, що Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.
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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці – приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, що Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.
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