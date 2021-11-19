На Волині у 45-річного чоловіка знайшли боєприпаси
Сьогодні, 13:10
У Нововолинську поліцейські вилучили боєприпаси.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.
Співробітники відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області під час санкціонованого обшуку у помешканні 45-річного місцевого мешкання виявили корпуси гранат «Ф-1» та «РГД-5» із запалами до них. За незаконне поводження із боєприпасами волинянину загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
На місце прибули спеціалісти відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області. Корпуси гранат та запали до них вилучили і направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.
Співробітники відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області під час санкціонованого обшуку у помешканні 45-річного місцевого мешкання виявили корпуси гранат «Ф-1» та «РГД-5» із запалами до них. За незаконне поводження із боєприпасами волинянину загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
На місце прибули спеціалісти відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області. Корпуси гранат та запали до них вилучили і направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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