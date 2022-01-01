За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта

Микола Малюта.



Про це повідомили на сторінці у фейсбуці



Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"У війні з російським окупантом загинув мешканець нашої громади! Своє життя за Україну віддав Малюта Микола Васильович. Найщиріші співчуття родині загиблого! Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться в повідомленні.



Зазначають, що інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російсько-українській війні загинув мешканець Смідинської громадиПро це повідомили на сторінці у фейсбуці Смідинської громади Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."У війні з російським окупантом загинув мешканець нашої громади! Своє життя за Україну віддав Малюта Микола Васильович. Найщиріші співчуття родині загиблого! Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію