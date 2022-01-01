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За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта

За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
У російсько-українській війні загинув мешканець Смідинської громади Микола Малюта.

Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Смідинської громади.

Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"У війні з російським окупантом загинув мешканець нашої громади! Своє життя за Україну віддав Малюта Микола Васильович. Найщиріші співчуття родині загиблого! Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.
За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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