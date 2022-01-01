За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
Сьогодні, 14:33
У російсько-українській війні загинув мешканець Смідинської громади Микола Малюта.
Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Смідинської громади.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"У війні з російським окупантом загинув мешканець нашої громади! Своє життя за Україну віддав Малюта Микола Васильович. Найщиріші співчуття родині загиблого! Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Смідинської громади.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"У війні з російським окупантом загинув мешканець нашої громади! Своє життя за Україну віддав Малюта Микола Васильович. Найщиріші співчуття родині загиблого! Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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