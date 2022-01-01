У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині

Юрія Крюкова.



Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Юрій Крюков проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.



Загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 3 травня 2022 року, поблизу населеного пункту Завгороднє, Харківської області.



"Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Щирі співчуття рідним і близьким!" - написав Ігор Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 травня, провели в останню путь ще одного Героя — військовослужбовцяПро це повідомляє міський голова ЛуцькаЮрій Крюков проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.Загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 3 травня 2022 року, поблизу населеного пункту Завгороднє, Харківської області."Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Щирі співчуття рідним і близьким!" - написав Ігор Поліщук.

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