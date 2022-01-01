У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині

У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 7 травня, провели в останню путь ще одного Героя — військовослужбовця Юрія Крюкова.

Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Юрій Крюков проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 3 травня 2022 року, поблизу населеного пункту Завгороднє, Харківської області.
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині

"Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Щирі співчуття рідним і близьким!" - написав Ігор Поліщук.
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ
Сьогодні, 14:51
За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
Сьогодні, 14:33
Кадирівці крадуть у російських військових зброю,– СБУ
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
Сьогодні, 14:33
На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових На Волині конфісковані з російських фур акумулятори і шини передані на потреби військових
Сьогодні, 11:14
Внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Сергій Сучков Внаслідок артилерійського обстрілу загинув волинянин Сергій Сучков
06 травень, 17:21
На Харківщині загинув герой з Волині Андрій Ващук На Харківщині загинув герой з Волині Андрій Ващук
06 травень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські літаки обстріляли Сумщину і територію РФ
Сьогодні, 15:51
 0
У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
 0
В Одесі повідомляють про вибухи, – ЗМІ
Сьогодні, 14:51
 0
За незалежність України загинув герой з Волині Микола Малюта
Сьогодні, 14:33
 0
Кадирівці крадуть у російських військових зброю,– СБУ
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8