У Луцьку попрощалися з героєм Юрієм Крюковим, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 15:07
Сьогодні, 7 травня, провели в останню путь ще одного Героя — військовослужбовця Юрія Крюкова.
Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Юрій Крюков проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 3 травня 2022 року, поблизу населеного пункту Завгороднє, Харківської області.
"Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Щирі співчуття рідним і близьким!" - написав Ігор Поліщук.
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Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Юрій Крюков проходив військову службу за контрактом з липня 2021 року на посаді стрільця-снайпера механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 3 травня 2022 року, поблизу населеного пункту Завгороднє, Харківської області.
"Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Щирі співчуття рідним і близьким!" - написав Ігор Поліщук.
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