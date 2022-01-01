З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, – Верещук





Про це Ірина Верещук.



"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із заводу "Азовсталь" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію