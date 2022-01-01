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З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, – Верещук

З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, – Верещук
Із заводу "Азовсталь" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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