З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, – Верещук
Сьогодні, 20:22
Із заводу "Азовсталь" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - йдеться в повідомленні.
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