8 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження етнограф, фольклорист, педагог, професор кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки Віктор Давидюк (на фото), письменник, журналіст і видавець Андрій Криштальський.
День народження 8 травня і в головного лікаря Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки Олександра Кобися.
Їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить ім’я Марк, – вітаємо зі святом. Зичимо здоров’я, любові і злагоди.
8 травня 1940 року постановою РНК УРСР за №835 Володимир-Волинському історичному музею було присвоєно статус державного.
У цей день 1995-го на старовинному кладовищі у Ковелі відкрили пам’ятний знак на місці майбутнього спорудження меморіалу всім жертвам Другої світової війни. Сам пам’ятник відкрили 1995 року.
Організаторами його спорудження стали Укр. Фонд «Єднання», Спілка німецьких солдатів округу Детмольд.
Сьогодні у світі відзначають День Червоного Хреста і Червоного півмісяця. Він заснований на честь швейцарського гуманіста Анрі Дюнана, який народився цього дня в 1828 році.
У середині минулого століття з його ініціативи вперше стали створюватися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. У 1863-му. за його ініціативою була скликана конференція, що поклала початок міжнародному товариству Червоного Хреста.
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День народження 8 травня і в головного лікаря Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки Олександра Кобися.
Їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить ім’я Марк, – вітаємо зі святом. Зичимо здоров’я, любові і злагоди.
8 травня 1940 року постановою РНК УРСР за №835 Володимир-Волинському історичному музею було присвоєно статус державного.
У цей день 1995-го на старовинному кладовищі у Ковелі відкрили пам’ятний знак на місці майбутнього спорудження меморіалу всім жертвам Другої світової війни. Сам пам’ятник відкрили 1995 року.
Організаторами його спорудження стали Укр. Фонд «Єднання», Спілка німецьких солдатів округу Детмольд.
Сьогодні у світі відзначають День Червоного Хреста і Червоного півмісяця. Він заснований на честь швейцарського гуманіста Анрі Дюнана, який народився цього дня в 1828 році.
У середині минулого століття з його ініціативи вперше стали створюватися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. У 1863-му. за його ініціативою була скликана конференція, що поклала початок міжнародному товариству Червоного Хреста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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