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За добу від обстрілів на Харківщині загинуло двоє людей

За добу від обстрілів на Харківщині загинуло двоє людей
У Харківській області внаслідок обстрілів російської армії за добу загинули дві людини - у Золочівській громаді та Чугуївському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синьогубова в ефірі телемарафону.

"У Чугуївському районі одна людина загинула, і в Золочівському районі загинула медсестра місцевого медичного закладу", - зазначив Синьогубов.

Крім того, поранення отримали чотири людини. За словами глави ОВА, завдяки тому, що ЗСУ відтіснили окупантів від обласного центру, кількість обстрілів Харківської області останнім часом значно знизилася. Але Олексіївка, Салтівка, Північна Салтівка, П'ятихатки все ще знаходяться під ударом.

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Теги: Херсонщина, артобстріли, загиблі
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