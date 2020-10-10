Як ліки від стресу радять обирати: антидепресанти чи заспокійливі





Про це пише



Класифікація ліків, яків впливають на ЦНС



- психолептики;

- психоаналептики;

- анестетики;

- анальгетики;

- протиепілептичні препарати;

- протипаркінсонічні препарати;

- інші препарати для лікування захворювань нервової системи.



Найчастіше для боротьби зі стресом застосовують перші два класи. Розрізняються вони тим, що мають протилежну дію: психолептики загальмовують психічні процеси, а психоаналептики стимулюють.



Психоаналептики





Одні з найвідоміших психоаналептиків – антидепресанти. Їх широко використовують для лікування депресії, але не лише. Вони також ефективні при тривозі, дратівливості, обсесивно-компульсивному розладі, компульсивному переїданні та посттравматичному стресовому розладі.



Принцип дії антидепресантів у тому, що вони відновлюють баланс спеціальних хімічних речовин у головному мозку – нейромедіаторів. Ці речовини передають повідомлення між нервовими клітинами, тому при їхньому дисбалансі нервова система не може нормально функціонувати.



Але самостійно вибрати собі ліки не вдасться. Видів антидепресантів дуже багато, їхній прийом може супроводжуватися серйозними побічними ефектами, і в деяких випадках можуть викликати суїцидальні думки. Тому підібрати потрібний препарат може лише лікар, а для покупки обов'язково потрібний рецепт.



Психолептики



До психолептиків відносяться антипсихотики, анксіолітики (або транквілізатори) та седативні препарати (заспокійливі).



Анксіолітики приймають, щоб упоратися з тривогою та напругою. Вони впливають на центральну нервову систему та уповільнюють мозкову активність, тому зазвичай викликають сонливість.



Як і антидепресанти, транквілізатори можна приймати лише за рекомендацією лікаря. У тривалій перспективі від них розвивається залежність і для досягнення ефекту потрібна дедалі вища доза, а це може призвести до передозування.



Седативні – найбезпечніша з трьох група препаратів. У них немає серйозних побічних ефектів і більшість з них підходить людям похилого віку, однак і ефект не такий потужний. Зазвичай їх приймають, щоб розслабитись і швидше заснути.



Найбільш популярні з цього класу ліки на основі солей брому (наприклад, калію броміду) та рослин (наприклад, валеріани та собачої кропиви). Однак і тут є проблема. Броміди повільно виводяться з організму, тому за тривалого прийому є ризик хронічного отруєння. А у США бромід калію схвалений лише для лікування тварин.



Що стосується валеріани та собачої кропиви, достовірних даних про їхню ефективність майже немає.



Що робити





Все залежить від того, як сильно стрес заважає жити. Якщо є тривога, ознаки депресії або тривале безсоння, варто звернутися до психолога, психотерапевта або невролога.



Якщо симптоми легші можна спробувати:



- прийняти теплу ванну;

- позайматися спортом – підійде навіть невелика активність, наприклад, прогулянка;

- поговорити із приємною людиною;

- приділяти більше часу хобі та особистим інтересам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У народі всі засоби від нервів називають "заспокійливими", але вони дуже різні. Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), є сім груп препаратів, що впливають на нервову систему.Про це пише 24 канал. - психолептики;- психоаналептики;- анестетики;- анальгетики;- протиепілептичні препарати;- протипаркінсонічні препарати;- інші препарати для лікування захворювань нервової системи.Найчастіше для боротьби зі стресом застосовують перші два класи. Розрізняються вони тим, що мають протилежну дію: психолептики загальмовують психічні процеси, а психоаналептики стимулюють.Одні з найвідоміших психоаналептиків – антидепресанти. Їх широко використовують для лікування депресії, але не лише. Вони також ефективні при тривозі, дратівливості, обсесивно-компульсивному розладі, компульсивному переїданні та посттравматичному стресовому розладі.Принцип дії антидепресантів у тому, що вони відновлюють баланс спеціальних хімічних речовин у головному мозку – нейромедіаторів. Ці речовини передають повідомлення між нервовими клітинами, тому при їхньому дисбалансі нервова система не може нормально функціонувати.Але самостійно вибрати собі ліки не вдасться. Видів антидепресантів дуже багато, їхній прийом може супроводжуватися серйозними побічними ефектами, і в деяких випадках можуть викликати суїцидальні думки. Тому підібрати потрібний препарат може лише лікар, а для покупки обов'язково потрібний рецепт.До психолептиків відносяться антипсихотики, анксіолітики (або транквілізатори) та седативні препарати (заспокійливі).приймають, щоб упоратися з тривогою та напругою. Вони впливають на центральну нервову систему та уповільнюють мозкову активність, тому зазвичай викликають сонливість.Як і антидепресанти, транквілізатори можна приймати лише за рекомендацією лікаря. У тривалій перспективі від них розвивається залежність і для досягнення ефекту потрібна дедалі вища доза, а це може призвести до передозування.– найбезпечніша з трьох група препаратів. У них немає серйозних побічних ефектів і більшість з них підходить людям похилого віку, однак і ефект не такий потужний. Зазвичай їх приймають, щоб розслабитись і швидше заснути.Найбільш популярні з цього класу ліки на основі солей брому (наприклад, калію броміду) та рослин (наприклад, валеріани та собачої кропиви). Однак і тут є проблема. Броміди повільно виводяться з організму, тому за тривалого прийому є ризик хронічного отруєння. А у США бромід калію схвалений лише для лікування тварин.Що стосується валеріани та собачої кропиви, достовірних даних про їхню ефективність майже немає.Все залежить від того, як сильно стрес заважає жити. Якщо є тривога, ознаки депресії або тривале безсоння, варто звернутися до психолога, психотерапевта або невролога.- прийняти теплу ванну;- позайматися спортом – підійде навіть невелика активність, наприклад, прогулянка;- поговорити із приємною людиною;- приділяти більше часу хобі та особистим інтересам.

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