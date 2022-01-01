ЗСУ знищили 25 500 російських окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога





Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 8 травня

орієнтовно склали:



особового складу 25500 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1130 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,

артилерійських систем - 509 (+0) од,

РСЗВ - 179 (+7) од,

засоби ППО - 86 (+2) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 156 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,

кораблі /катери - 12 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).

Спеціальна техніка - 39 (+1).

Крилаті ракети - 92 (+2).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ повідомив інформацію щодо загальних бойових втрат ворога.Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 8 травняорієнтовно склали:особового складу 25500 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 1130 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,артилерійських систем - 509 (+0) од,РСЗВ - 179 (+7) од,засоби ППО - 86 (+2) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 156 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,кораблі /катери - 12 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).Спеціальна техніка - 39 (+1).Крилаті ракети - 92 (+2).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються.

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