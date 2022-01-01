ЗСУ знищили 25 500 російських окупантів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:13
Генеральний штаб ЗСУ повідомив інформацію щодо загальних бойових втрат ворога.
Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 8 травня
орієнтовно склали:
особового складу 25500 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1130 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,
артилерійських систем - 509 (+0) од,
РСЗВ - 179 (+7) од,
засоби ППО - 86 (+2) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 156 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,
кораблі /катери - 12 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).
Спеціальна техніка - 39 (+1).
Крилаті ракети - 92 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються.
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Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 8 травня
орієнтовно склали:
особового складу 25500 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1130 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од,
артилерійських систем - 509 (+0) од,
РСЗВ - 179 (+7) од,
засоби ППО - 86 (+2) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 156 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,
кораблі /катери - 12 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).
Спеціальна техніка - 39 (+1).
Крилаті ракети - 92 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються.
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