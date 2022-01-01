Показали відео знищення російського вертольота над Зміїним
Сьогодні, 13:03
Українські військові, захищаючи свою Батьківщину щоденно нищать ворога. На відео потрапив момент знищення російського гелікоптера.
Про це повідомляють у Оперативному командуванні "Південь".
На відео - момент знищення ворожого гвинтокрила на осторові Зміїний.
"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря
Вперед - до Перемоги", - йдеться у дописі до відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Оперативному командуванні "Південь".
На відео - момент знищення ворожого гвинтокрила на осторові Зміїний.
"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря
Вперед - до Перемоги", - йдеться у дописі до відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Показали відео знищення російського вертольота над Зміїним
Сьогодні, 13:03
Втричі більше волинян захотіли оформити біометричні документи
Сьогодні, 12:21
Українські військові відійшли від Попасної на міцніші позиції
Сьогодні, 11:38
«Цьогоріч ми кажемо «Ніколи знову» інакше»: звернення президента з нагоди Дня пам'яті та примирення
Сьогодні, 10:47
Медіа