Показали відео знищення російського вертольота над Зміїним





Про це повідомляють у Оперативному командуванні "Південь".



На відео - момент знищення ворожого гвинтокрила на осторові Зміїний.



"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря

Вперед - до Перемоги", - йдеться у дописі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові, захищаючи свою Батьківщину щоденно нищать ворога. На відео потрапив момент знищення російського гелікоптера.Про це повідомляють у Оперативному командуванні "Південь".На відео - момент знищення ворожого гвинтокрила на осторові Зміїний."Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітряВперед - до Перемоги", - йдеться у дописі до відео.

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