Показали відео знищення російського вертольота над Зміїним

Показали відео знищення російського вертольота над Зміїним
Українські військові, захищаючи свою Батьківщину щоденно нищать ворога. На відео потрапив момент знищення російського гелікоптера.

Про це повідомляють у Оперативному командуванні "Південь".

На відео - момент знищення ворожого гвинтокрила на осторові Зміїний.

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря
Вперед - до Перемоги", - йдеться у дописі до відео.


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Теги: Україна, війна, росія
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