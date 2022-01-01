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З «Азовсталі» евакуювали 173 людини

З «Азовсталі» евакуювали 173 людини
Десять автобусів з евакуйованими маріупольцями ввечері 8 травня дістались території, яка підконтрольна Україні. Загалом вдалось евакуювати 173 людини – як з самого Маріуполя, так і з "Азовсталі".

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Зазначають, що це коштувало життя 3 бійцям та ще 6 – отримали поранення.

Маріупольська влада подякувала за допомогу героїчним захисникам з "Азовсталі", віцепрем'єрці Ірині Верещук, Червоному Хресту та представникам ООН. Головні зусилля до того, аби процес не зірвався, доклали таки українські оборонці.

"Збройні сили України та полк "Азов" ціною надзусиль не тільки тримають оборону, але й рятують цивільних. А ворог в цей час б‘є у спину. Цинічно, підступно, по-російськи", – зазначили у Маріупольській міськраді.

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Теги: Маріуполь, Азовсталь, евакуація
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